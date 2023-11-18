غدا.. انطلاق معرض Cairo ICT في دورته الـ27

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق، غدا الأحد، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا“Cairo ICT 23′′، في دورته الـ27، بدعم ومشاركة وزارات وتمثيل حكومي رفيع المستوى.

وقال أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة للمؤتمر، إن نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 19 ـ 22 نوفمبر الجاري ستشهد مشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقام على هامش الحدث فعاليات معرض ومؤتمر“PAFIX” الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي في دورته العاشرة، لاسيما وأن البنوك الرقمية أصبحت واقعاً جديداً في جميع أنحاء العالم، وهي بنوك غير تقليدية وليس لها أي فروع مادية على أرض الواقع، وقد أطلق البنك المركزي المصري من عدة أشهر قواعد تأمين إطلاق البنوك الرقمية، وتعمل العديد من الجهات والبنوك حالياً على الاستعداد لإطلاق البنوك الرقمية، الأمر الذي يجب مناقشته بعناية فائقة داخل مؤتمرات وندوات المعرض.

كما سيشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، لافتاً إلى توسع المشاركات العالمية التي من بينها الجناح الصيني الذي سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل Cairo ICT”23.

كما يشهد معرض Cairo ICT”23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية وشركة حياة الكويتية التي ستطلق أول استثماراتها في مصر بمجال الأقمار الصناعية.