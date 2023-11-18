غدا.. انطلاق معرض Cairo ICT في دورته الـ27

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنطلق، غدا الأحد، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا“Cairo ICT 23′′، في دورته الـ27، بدعم ومشاركة وزارات وتمثيل حكومي رفيع المستوى.
وقال أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة للمؤتمر، إن نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 19 ـ 22 نوفمبر الجاري ستشهد مشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويقام على هامش الحدث فعاليات معرض ومؤتمر“PAFIX” الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي في دورته العاشرة، لاسيما وأن البنوك الرقمية أصبحت واقعاً جديداً في جميع أنحاء العالم، وهي بنوك غير تقليدية وليس لها أي فروع مادية على أرض الواقع، وقد أطلق البنك المركزي المصري من عدة أشهر قواعد تأمين إطلاق البنوك الرقمية، وتعمل العديد من الجهات والبنوك حالياً على الاستعداد لإطلاق البنوك الرقمية، الأمر الذي يجب مناقشته بعناية فائقة داخل مؤتمرات وندوات المعرض.
كما سيشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، لافتاً إلى توسع المشاركات العالمية التي من بينها الجناح الصيني الذي سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل Cairo ICT”23.
كما يشهد معرض Cairo ICT”23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية وشركة حياة الكويتية التي ستطلق أول استثماراتها في مصر بمجال الأقمار الصناعية.
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