أورنج مصر وراحة بالى تطلقان محفظة رقمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة أورنج مصر وشركة راحة بالى، عن تعاونهما لإطلاق محفظة“راحة بالى – أورنج كاش” الرقمية الحصرية لعملاء الشركتين.
وبهذا التعاون المشترك، سيحصل عملاء أورنج مصر على اشتراك مجانى لمدة سنة على تطبيق راحة بالى للخصومات بالإضافة إلى التخفيضات والخصومات بمجرد فتح محفظة“راحة بالى – أورنج كاش”، فضلاً عن التمتع بخصم إضافى يصل إلى 50% عند الدفع بمحفظة“راحة بالى – أورنج كاش” لدى مئات الشركات والمتاجر المتعاونة مع المنصة والتى تقدم عروضاً خاصة على السلع والخدمات.
ويتضمن التطبيق العديد من المزايا، حيث يعتمد على تقنيات الـMachine learning لتقديم اقتراحات ذكية تتناسب مع تفاعل كل مستخدم ويتيح للمستخدمين حساب إجمالى نفقاتهم وتقدير قيمة التوفير، مما يساهم فى تنظيم مصاريفهم.
كما يقدم التطبيق أيضًا خصومات خاصة على مجموعة متنوعة من المواقع والخدمات التى تهم الأمهات والعائلات بشكل عام، مثل المطاعم والمقاهى والخدمات وأماكن الترفيه والمتاجر المختلفة، بالإضافة الى ذلك، يُمكن للآباء الوصول إلى واجهة خاصة مخصصة لهم فى التطبيق تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
وقال أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة أورنج مصر:“يعد هذا التعاون خطوة أخرى جديدة تؤكد بها الشركة حرصها الدائم على تلبية جميع احتياجات جمهورها من كافة الفئات وخصوصا المرأة وتسهيل حصولهم على الخدمات ذات القيمة المضافة، عبر استغلال أحدث التقنيات المتعلقة بالمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية”.
أما عن راحة بالى فهى أول وأكبر منصة لدعم الأمهات فى مصر والشرق الأوسط حيث يصل محتواها إلى خمسين مليون سيدة حول العالم.
وقالت نادية جمال الدين مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة راحة بالى:“فخورين جدًا بأننا كشركة ذاتية التمويل، استطعنا إخراج تطبيق راحة بالى للنور، ويأتى الدعم الاقتصادى للمرأة على قائمة اهتماماتنا لهذا سعدنا جدًا بالتعاون مع أورنج فى إطلاق أول محفظة للسيدات فى مصر”.
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