أورنج مصر وراحة بالى تطلقان محفظة رقمية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أورنج مصر وشركة راحة بالى، عن تعاونهما لإطلاق محفظة“راحة بالى – أورنج كاش” الرقمية الحصرية لعملاء الشركتين.

وبهذا التعاون المشترك، سيحصل عملاء أورنج مصر على اشتراك مجانى لمدة سنة على تطبيق راحة بالى للخصومات بالإضافة إلى التخفيضات والخصومات بمجرد فتح محفظة“راحة بالى – أورنج كاش”، فضلاً عن التمتع بخصم إضافى يصل إلى 50% عند الدفع بمحفظة“راحة بالى – أورنج كاش” لدى مئات الشركات والمتاجر المتعاونة مع المنصة والتى تقدم عروضاً خاصة على السلع والخدمات.

ويتضمن التطبيق العديد من المزايا، حيث يعتمد على تقنيات الـMachine learning لتقديم اقتراحات ذكية تتناسب مع تفاعل كل مستخدم ويتيح للمستخدمين حساب إجمالى نفقاتهم وتقدير قيمة التوفير، مما يساهم فى تنظيم مصاريفهم.

كما يقدم التطبيق أيضًا خصومات خاصة على مجموعة متنوعة من المواقع والخدمات التى تهم الأمهات والعائلات بشكل عام، مثل المطاعم والمقاهى والخدمات وأماكن الترفيه والمتاجر المختلفة، بالإضافة الى ذلك، يُمكن للآباء الوصول إلى واجهة خاصة مخصصة لهم فى التطبيق تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

وقال أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة أورنج مصر:“يعد هذا التعاون خطوة أخرى جديدة تؤكد بها الشركة حرصها الدائم على تلبية جميع احتياجات جمهورها من كافة الفئات وخصوصا المرأة وتسهيل حصولهم على الخدمات ذات القيمة المضافة، عبر استغلال أحدث التقنيات المتعلقة بالمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية”.

أما عن راحة بالى فهى أول وأكبر منصة لدعم الأمهات فى مصر والشرق الأوسط حيث يصل محتواها إلى خمسين مليون سيدة حول العالم.

وقالت نادية جمال الدين مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة راحة بالى:“فخورين جدًا بأننا كشركة ذاتية التمويل، استطعنا إخراج تطبيق راحة بالى للنور، ويأتى الدعم الاقتصادى للمرأة على قائمة اهتماماتنا لهذا سعدنا جدًا بالتعاون مع أورنج فى إطلاق أول محفظة للسيدات فى مصر”.