مصر للطيران تشغل رحلات مباشرة إلى مدينة شنغهاى بالصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضافت شركة مصر للطيران نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين (القاهرة / شنغهاي)، والتي انطلقت أولى رحلاته أمس الجمعة بطائرة من طراز بوينج (300-777)، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
وتتطلع مصر للطيران، الناقل الوطني، إلي زيادة تواجدها فى السوق الأسيوي، والذي يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة، كما سيحقق مردوداً إيجابياً في ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الأسيوية الوافدة إلى مصر.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تشغل 13 رحلة أسبوعية إلي كلٍ من: بكين وهانزو وجوانزو بالصين، وبإضافة شنغهاي ستصل عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى الصين 16 رحلة أسبوعية.
ويأتي ذلك إنطلاقا من رؤية استراتيجية طويلة المدى تنتهجها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر، وتقدم لهم أفضل الخدمات، سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة أو من خلال النقاط التي يغطيها تحالف ستار العالمي، حيث بلغت عدد النقاط المباشرة التى تصل إليها الشركة أكثر من 72 نقطة حول العالم بعد إضافة عدد من النقاط مؤخراً في أسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التي سوف تفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استهداف أسواق جديدة لتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول العالم.
ويعتبر افتتاح خط شنغهاى فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران ف قارة آسيا، ويعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولي للربط بين الشرق والغرب.. فيما تقرر منح تخفيض قدره 25% علي رحلات مصر للطيران من القاهرة إلي شنغهاي حتى 30 نوفمبر الجارى.
أ ش أ
MENAFN18112023000202011048ID1107450283
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.