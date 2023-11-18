مصر للطيران تشغل رحلات مباشرة إلى مدينة شنغهاى بالصين

MENAFN - Al-Borsa News) أضافت شركة مصر للطيران نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين (القاهرة / شنغهاي)، والتي انطلقت أولى رحلاته أمس الجمعة بطائرة من طراز بوينج (300-777)، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وتتطلع مصر للطيران، الناقل الوطني، إلي زيادة تواجدها فى السوق الأسيوي، والذي يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة، كما سيحقق مردوداً إيجابياً في ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الأسيوية الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشغل 13 رحلة أسبوعية إلي كلٍ من: بكين وهانزو وجوانزو بالصين، وبإضافة شنغهاي ستصل عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى الصين 16 رحلة أسبوعية.

ويأتي ذلك إنطلاقا من رؤية استراتيجية طويلة المدى تنتهجها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر، وتقدم لهم أفضل الخدمات، سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة أو من خلال النقاط التي يغطيها تحالف ستار العالمي، حيث بلغت عدد النقاط المباشرة التى تصل إليها الشركة أكثر من 72 نقطة حول العالم بعد إضافة عدد من النقاط مؤخراً في أسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التي سوف تفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استهداف أسواق جديدة لتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول العالم.

ويعتبر افتتاح خط شنغهاى فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران ف قارة آسيا، ويعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولي للربط بين الشرق والغرب.. فيما تقرر منح تخفيض قدره 25% علي رحلات مصر للطيران من القاهرة إلي شنغهاي حتى 30 نوفمبر الجارى.

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