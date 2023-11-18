الأونروا: الوقود الذي دخل غزة يكفي فقط لحصول السكان على ثلثي حاجتهم اليومية من مياه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن كمية الوقود التي دخلت قطاع غزة اليوم بعد أسابيع من التأخير، محدودة للغاية.
وأضافت أن الوقود يكفي فقط لحصول سكان غزة على ثلثي حاجتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة.
وأكدت الأونروا أن نتيجة كمية الوقود القليلة ستكون استمرار مياه الصرف الصحي في غمر أجزاء كبيرة من غزة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.
كما لن تتم إزالة 70% من النفايات الصلبة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة سكان القطاع.
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