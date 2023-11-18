الأونروا: الوقود الذي دخل غزة يكفي فقط لحصول السكان على ثلثي حاجتهم اليومية من مياه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن كمية الوقود التي دخلت قطاع غزة اليوم بعد أسابيع من التأخير، محدودة للغاية.



وأضافت أن الوقود يكفي فقط لحصول سكان غزة على ثلثي حاجتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة.



وأكدت الأونروا أن نتيجة كمية الوقود القليلة ستكون استمرار مياه الصرف الصحي في غمر أجزاء كبيرة من غزة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.



كما لن تتم إزالة 70% من النفايات الصلبة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة سكان القطاع.

