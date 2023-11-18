حماس: كتائب القسام تثخن بجيش الاحتلال وتكبده خسائر في عناصره وضباطه ومعداته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن كتائب القسام تثخن بجيش الاحتلال وتكبده خسائر في عناصره وضباطه ومعداته.وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن %43 من الشهداء هم في جنوب قطاع غزة، والاحتلال لا يفرق بين شمال وجنوب القطاع.



وتابع " بقصفه المستشفيات، الاحتلال ينتهك أقدس مهنة إنسانية والقتل والدمار في غزة يشمل كل شيء بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية."



ونوه أنه ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام، والاحتلال يشن حملة أكاذيب وحول مجمع الشفاء إلى مقر عسكري.



"نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن الجرائم في قطاع غزة." وفق حمدان



وأشار إلى انه ما حدث في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته والصمت الدولي.



وأكد أن المجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات تأتي في سياق مخططات تهجير أبناء شعبنا من شمال غزة.



وقال "مجاهدونا خاطروا بسلامتهم الشخصية لتقديم العلاج للأسرى ونعمل وفق أخلاقنا، وليس وفق أخلاق الغاب التي يتبناها العدو."