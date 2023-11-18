تقرير إسرائيلي يكشف: إسرائيل ترفض صفقة تبادل تشمل 50 إسرائيليًا

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN /قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "إسرائيل" أبلغت الوسطاء القطريين أنها ترفض إبرام صفقة تبادل للأسرى، والتي تشمل إطلاق سراح 50 إسرائيليًا من المحتجزين في غزة.
ووفقًا لما قالته الصحيفة، فإن "إسرائيل" تطالب بإطلاق سراح جميع الأمهات والأطفال المحتجزين معًا.
وبحسب الصحيفة، قالت "يديعوت أحرنوت" نقلًا عن ممثلين إسرائيليين إن الاتفاق الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح ما بين 70 إلى 80 رهينة لا يزال مطروحُا للمناقشة.
وتابعت الصحيفة بأن قرار رفض الاقتراح الحالي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ليلة الجمعة.
وفي السياق، تظاهر اليوم السبت آلاف الإسرائيليين، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" في مدينة القدس المحتلة.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية فقد خرج آلاف الإسرائيليين وتوجهوا نحو مكتب "نتنياهو" للمطالبة بإعادة المحتجزين في قطاع غزة.
ووفق ما نشرته كتائب القسام مؤخرًا، فقد بلغ عدد المحتجزين الإسرائيليين 251، حيث لا تزال وسائل
إعلام إسرائيلية
تكتب عن محادثات
أولية لإجراء صفقة تبادل، لكن لم يدخل أي منها حيز التنفيذ بعد.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي، حيث قتل خلال الحرب 240 إسرائيليًا.
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