تقرير إسرائيلي يكشف: إسرائيل ترفض صفقة تبادل تشمل 50 إسرائيليًا

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "إسرائيل" أبلغت الوسطاء القطريين أنها ترفض إبرام صفقة تبادل للأسرى، والتي تشمل إطلاق سراح 50 إسرائيليًا من المحتجزين في غزة.

ووفقًا لما قالته الصحيفة، فإن "إسرائيل" تطالب بإطلاق سراح جميع الأمهات والأطفال المحتجزين معًا.

وبحسب الصحيفة، قالت "يديعوت أحرنوت" نقلًا عن ممثلين إسرائيليين إن الاتفاق الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح ما بين 70 إلى 80 رهينة لا يزال مطروحُا للمناقشة.

وتابعت الصحيفة بأن قرار رفض الاقتراح الحالي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ليلة الجمعة.

وفي السياق، تظاهر اليوم السبت آلاف الإسرائيليين، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" في مدينة القدس المحتلة.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية فقد خرج آلاف الإسرائيليين وتوجهوا نحو مكتب "نتنياهو" للمطالبة بإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

ووفق ما نشرته كتائب القسام مؤخرًا، فقد بلغ عدد المحتجزين الإسرائيليين 251، حيث لا تزال وسائل

إعلام إسرائيلية

تكتب عن محادثات

أولية لإجراء صفقة تبادل، لكن لم يدخل أي منها حيز التنفيذ بعد.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي، حيث قتل خلال الحرب 240 إسرائيليًا.