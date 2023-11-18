مشاركة متميزة لمئات المشاركين في تسلّق قمة جبل الرهام بالفجيرة

وسط سلسلة الجبال الشمالية إلى الجنوب الغربي من مدينة الفجيرة، احتشد المشاركون في تحدي قمم الإمارات في محطته الثالثة، لأجل تسلّق قمة جبل الرهام، حيث ينتقل المشاركون إلى تجربة فريدة من حيث البيئة الجبلية المطلة على البحر، والهدوء والهواء المنعش، وامتدّ السباق على مسار بلغ طوله ستة آلاف وثمانمئة متر بين سلسلة من الجبال الشاهقة، التي تكثر فيها الأودية والمنحدرات، كما شكّل لكثير من المتسابقين فرصة مميزة لاكتشاف شواهد تاريخية، كآثار للقلاع والأبراج القديمة المحيطة بها، والتي أصبحت مواقع أثرية اليوم.

مشاركة

واكتسبت المنافسة الثالثة زخماً أكبر، ومشاركة من مختلف فرق الهايكينغ، والجري الجبلي في الدولة، بعد ما قطع العديد منهم المرحلتين: الأولى في رأس الخيمة، والثانية في حتا، وذلك ضمن منافسات رياضتي الهايكينغ أو المشي الجبلي لفئتي الذكور والإناث من جميع الأعمار، والجري الجبلي، والذي يشمل 4 فئات عمرية.

فيما تمّ في نهايتها تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل الفئات. واتسم التحدي بأجواء رائعة، حيث استقبل أهل الفجيرة الحدث بحفاوة شعبية، وشارك في المنافسات عدد كبير من المحامين والمحكمين الدوليين المشاركين في أسبوع دبي للتحكيم، وفريق من مكتب بن سفيان للمحاماة بدبي، كما شارك في توزيع الجوائز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ورئيس وإدارة الفجيرة للمغامرات، بالإضافة إلى إدارة شركة إيفرست للرياضة.

مراحل

وسيحصل الفائز بمراحل التحدّي الخمس على جائزة رحلة مدفوعة التكاليف للمشاركة في ماراثون إيفرست، أغلى ماراثون في العالم. بالنسبة لمسابقات الجري، ورحلة إلى إيفرست بيس كامب، بالنسبة للفائز بنشاط المشي الجبلي، بحسب ما أعلنت شركة إيفرست للرياضة، المنظمة لتحدي قمم الإمارات، بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الرياضة للجميع، وبالتعاون مع المجالس الرياضية الثلاثة، بأبوظبي ودبي والشارقة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ.

تميز

يهدف الحدث الأول من نوعه في الإمارات، إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضات الجبلية، خصوصاً أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مميّزة، وإجراءات أمان عالية لمثل هذا النوع من الرياضات. وكذلك للتعريف بجبال الإمارات، وأهليتها في استضافة بطولات عالمية، إلى جانب إلهام الشباب وتحفيزهم بروح الرياضة المجتمعية، وضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

وستكون المرحلة الرابعة من التحدي على قمة جبل الرابي في إمارة الشارقة، 25 نوفمبر الجاري، على أن تختتم البطولة على قمة جبل حفيت في العين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث سيدشن المتسابقون مساراً جديداً، أعدته شركة إيفرست للرياضة، وفق معايير السلامة العالمية، على أن يشهد هذا اليوم التتويج النهائي، وإعلان الفائزين في البطولة التي انطلقت مع الاحتفاء بيوم العلم، تحت شعار «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر».

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