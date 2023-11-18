انفجار ينهي الرحلة الثانية لمركبة «ستارشيب» الفضائية العملاقة

أطلقت شركة «سبيس إكس» مركبتها الفضائية العملاقة «ستارشيب»، اليوم، لكنها فقدت المعزز ثم جزءاً آخر بعد دقائق من الطيران التجريبي.

وأرسل المعزز المركبة الفضائية نحو الفضاء، لكن الاتصال انقطع بعد 8 دقائق من الإقلاع من جنوب تكساس.

وأعلنت شركة «سبيس إكس» أن المركبة قد تعطلت.

وظهرت المشكلة عندما كانت محركات المركبة على وشك الانتهاء من الاشتعال لوضع المركبة على مسار حول العالم.

وقبل ذلك بدقائق، انفجر المعزز، ولكن ليس قبل انتهاء مهمته، ليضع المركبة في مسارها نحو الفضاء.

كان هدف إطلاق المركبة، التي يبلغ طولها 397 قدماً (121 متراً)، فوق خليج المكسيك، هو فصلها عن معززها وإرسالها إلى الفضاء.

واستهدفت «سبيس إكس» الوصول بمركبة الفضاء إلى ارتفاع 150 ميلاً (240 كيلومتراً)، وهو ارتفاع يكفي لإرسال المركبة الفضائية على شكل رصاصة حول العالم قبل الهبوط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الإقلاع، أي أقل من رحلة حول مدار كامل.

والمركبة الفضائية هي أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق.

واستغرقت رحلتها الأولى في أبريل الماضي أربع دقائق، وسقط معززها في خليج المكسيك.

ومنذ ذلك الحين، أجرت شركة رجل الأعمال إيلون ماسك العشرات من التحسينات على المركبة ومحركاتها الـ33 بالإضافة إلى منصة الإطلاق.