طعن صديقته 57 مرة .. إطلاق سراح مجرم لعجزه عن اتباع نظام غذائي في السجن

أطلق مؤخراً سراح رجل إيطالي كان من المفترض أن يقضي 30 عامًا في السجن لاتهامه بقتل صديقته، لسبب غريب يتمثل في أن طعام السجن لا يسمح له باتباع نظام غذائي خلف القضبان.

وفي عام 2017، ألقي القبض على ديميتري فريكانو بتهمة قتل صديقته إريكا خلال مشاجرة حامية، بينما كانا يقضيان إجازتهما في سردينيا، وفقا لموقع

odditycentral.

أخبر فريكانو الشرطة في البداية أن اللصوص هاجموا صديقته وقتلوها، لكن المحققون اكتشفوا خداعه ليعترف في النهاية بأنه هو من طعنها 57 مرة، كاشفا في اعترافاته أنها وبخته لأنه ترك الكثير من بقايا الطعام على السرير، فلم يتمكن من السيطرة على نفسه وانهال عليها طعناً حتى أرداها قتيلة.

وبعد ذلك بعامين، تمت محاكمته بتهمة القتل، لكن لم تتم إدانته إلا بالسجن لمدة 30 عامًا في عام 2022، بسبب التأخير المرتبط بالوباء، قبل إطلاق سراحه هذا الشهر لأنه يعاني من السمنة المفرطة وعدم قدرته على إنقاص الوزن.

في وقت إدانته، كان وزن ديميتري فريكانو 120 كجم (260 رطلاً)، ولكن خلال الأشهر الـ 12 التالية، تضخم إلى 200 كجم (440 رطلاً)، وهو الوزن الذي يقول الأطباء إنه يعرضه لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما ورد لا يستطيع حتى التجول في مبنى السجن بدون عكازين أو كرسي متحرك، وحكمت المحكمة بأن حالته "تتعارض مع نظام السجن"، لأن السجن يجعل من المستحيل عليه اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

وحكمت لجنة من القضاة: "إنه يحتاج إلى مساعدة لا يمكن تقديمها في المؤسسة العقابية"، مضيفة أنه لا يمكنه البقاء في السجن لأن السمنة وعاداته في التدخين المتواصل تعرضه لخطر الموت الوشيك.

سيقضي دميتري فريكانو الآن بقية وقته رهن الإقامة الجبرية في بلدة قريبة من بييلا، وهو الحكم الذي أثار غضب عائلة ضحيته. على الرغم من أن القانون ينص على أنه في حالة تحسن حالة فريكانو، فإنه سيعود إلى السجن، يعتقد والدا إيريكا أن ذلك من غير المرجح أن يحدث.

وقال والد إريكا لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "إنه قرار مخز، عندما أخبرني بعض الأصدقاء، بعد قراءته على الإنترنت، أن ديمتري قد وضع تحت الإقامة الجبرية، انفتح الجرح من جديد. كان الأمر أشبه بتلقي طعنة في القلب. حالته نادرة؟ أعتقد أنه حتى المافيا لا تتلقى هذه المعاملة.



