ليفربول ينقل والدي دياز إلى بريطانيا لقضاء أعياد الميلاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حرص نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عل
نقل والدي لويس دياز، لاعب الفريق، إلى ميرسيسايد، لكي يتمكنا من قضاء أعياد الميلاد مع نجلهما بعد محنة اختطافهما الاخيرة.
وجرى تحرير سيلينيس مارولاندا فور اختطافها من قبل جماعة جيش التحرير الوطني مطلع هذا الشهر ، ولكن والده لويس مانويل ظل محتجزا لمدة 12 يوما حتى تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.
والتأم شمل دياز بوالديه عندما عاد إلى كولومبيا للانضمام للمنتخب الوطني وتواجد والداه بين الجماهير وتابعا نجلهما يسجل هدفي المنتخب الكولومبي في الفوز الصعب على المنتخب البرازيلي 2 / 1 يوم الخميس الماضي.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نادي ليفربول دفع ثمن طائرة خاصة عقب المباراة، لأسباب أمنية وللمساعدة في تخفيف صدمة الأسرة، لجلب والدي دياز وبقية العائلة لكي يتمكنا من قضاء فترة أطول سويا.
ووصلت الطائرة إلى مطار جون لينون في ليفربول صباح اليوم السبت.
وسوف يلتأم شمل العائلة عندما يعود دياز إلى ليفربول بعد خوض مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.
ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد السبت المقبل.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18112023000110011019ID1107450135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.