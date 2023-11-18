ليفربول ينقل والدي دياز إلى بريطانيا لقضاء أعياد الميلاد



حرص نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عل

نقل والدي لويس دياز، لاعب الفريق، إلى ميرسيسايد، لكي يتمكنا من قضاء أعياد الميلاد مع نجلهما بعد محنة اختطافهما الاخيرة.

وجرى تحرير سيلينيس مارولاندا فور اختطافها من قبل جماعة جيش التحرير الوطني مطلع هذا الشهر ، ولكن والده لويس مانويل ظل محتجزا لمدة 12 يوما حتى تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.

والتأم شمل دياز بوالديه عندما عاد إلى كولومبيا للانضمام للمنتخب الوطني وتواجد والداه بين الجماهير وتابعا نجلهما يسجل هدفي المنتخب الكولومبي في الفوز الصعب على المنتخب البرازيلي 2 / 1 يوم الخميس الماضي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نادي ليفربول دفع ثمن طائرة خاصة عقب المباراة، لأسباب أمنية وللمساعدة في تخفيف صدمة الأسرة، لجلب والدي دياز وبقية العائلة لكي يتمكنا من قضاء فترة أطول سويا.

ووصلت الطائرة إلى مطار جون لينون في ليفربول صباح اليوم السبت.

وسوف يلتأم شمل العائلة عندما يعود دياز إلى ليفربول بعد خوض مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد السبت المقبل.

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