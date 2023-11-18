ريال مدريد يؤكّد إصابة فينيسيوس وشكوك حول عودته قبل 2024

أكّد ريال مدريد الإسباني السبت ان مهاجمه فينيسيوس جونيور الذي استُبدل خلال مباراة بلاده البرازيل مع كولومبيا ضمن تصفيات مونديال 2026، يعاني من اصابة في فخذه الأيسر قد تبعده عدة أسابيع عن ملاعب كرة القدم.

وكشفت الفحوص التي خضع لها اللاعب البالغ 23 عاماً عن "قطع في العضلة الفخذية ذات الرأسين مع تلف في الوتر البعيد للساق اليسرى".

وفيما أكّدت هذه الفحوص ما سبق وأعلن عنه الاتحاد البرازيلي للعبة الجمعة، لم يكشف ريال مدريد مدة غياب اللاعب، بيد ان تقارير صحافية أشارت إلى ابتعاده نحو شهرين.

وسيغيب فينيسيوس جونيور الذي يعتبر عنصراً أساسياً في ترسانة هجوم البرازيل، عن مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين بطلة العالم الثلاثاء في ريو دي جانيرو.

وكان فينيسيوس ألمح في وقت سابق إلى أن التوقعات ليست جيّدة بالنسبة له كي يكون جاهزا لمواجهة الأرجنتين، وقال بعد خسارة البرازيل في بارانكيا الخميس "بناءً على ما أخبرني به الأطباء، سيكون الأمر صعبًا بعض الشيء".

وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0، قبل أن يخسر في الشوط الثاني بهدفي لويس دياس.

وأضاف "أعتقد أنها الإصابة السابقة نفسها. شعرت بألم في الجزء الخلفي من فخذي".

وغاب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة شهر بعد إصابته في فخذه الأيمن نهاية أغسطس الماضي خلال مباراة في الدوري الإسباني، ولم يشارك في أول مباراتين للبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية ضد بوليفيا والبيرو في سبتمبر الماضي.

ويفتقد المنتخب البرازيلي، صاحب المركز الخامس في ترتيب أميركا الجنوبية، خدمات حارس المرمى إيدرسون، المدافع دانيلو، لاعب الوسط والقائد كازيميرو والمهاجم النجم نيمار، جميعهم بسبب الإصابة.

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