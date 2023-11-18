200 ألف زائر لفعاليات معرض دبي للطيران

اختتم بنجاح معرض دبي للطيران 2023 في دورته الـ18 ونسخته الأضخم حتى الآن، والذي أُقيم في مطار آل مكتوم الدولي.

وحظي المعرض منذ افتتاحه في 13 نوفمبر واستمر حتى 17 من نوفمبر الجاري بتدفق مستمر للزوار المهتمين بالطيران والفضاء وبالصناعات العسكرية والدفاعية وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف زائر خلال أيامه الخمسة.

وشهد معرض دبي للطيران 2023 مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة و148 دولة، عرضت أحدث ما توصلت إليه صناعة الطائرات والتقنيات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأعلن مجلس التوازن في آخر يوم للمعرض عن إبرام 54 صفقة مع شركات محلية ودولية خلال أيام الحدث، بقيمة إجمالية وصلت إلى 23 مليار درهم.

وكرم معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، اللجنة المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، وأثنى على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث العالمي.





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