عبدالله حمد.. عودة للوحدة بعد غياب 4 أشهر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جهود لاعب خط وسطه، عبدالله حمد، بعد غياب نحو 4 أشهر ابتعد خلالها عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

وبدأ عبدالله حمد المشاركة في التدريبات الجماعية للعنابي خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تعافيه التام من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وجه القدم وأجرى على إثرها عملية جراحية في إسبانيا يوليو الماضي، إذ حصل اللاعب على الضوء الأخضر من الطبيب الإسباني رامون كوجات الذي أجرى له العملية للعودة للملاعب.

وكان عبدالله حمد قد تعرض للإصابة مع الوحدة خلال مشاركة العنابي في البطولة العربية التي أقيمت في السعودية يوليو الماضي، وغاب بسببها منذ ذلك الحين، إذ لم يشارك في أي مباراة مع الوحدة هذا الموسم، إذ اكتملت جاهزية اللاعب تمهيداً للدفع به مع «أصحاب السعادة» في الفترة المقبلة.

فرصة

وستشكل عودة عبدالله حمد إضافة لخط وسط الوحدة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية والمؤثرة في الفريق قبل إصابته، حيث كان اللاعب أساسياً في تشكيلة العنابي، وبدأ اللاعب العودة للتدريبات بالكرة مع الفريق، وينتظر أن تشهد مباراة الوحدة مع الإمارات المقررة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين عودة اللاعب لقائمة الفريق، ولكن يبقى قرار مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة الهولندي آرنو بويتنويغ، الذي قد يمنحه فرصة خوض المباريات تدريجياً وبحسب حالته الفنية.

جهود

كما يستعيد الفريق جهود المدافع فارس جمعة الذي غاب أيضاً بسبب الإصابة، ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة في الدوري هذا الموسم خصوصاً بعد الاعتماد على الثنائي الشاب لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير في التشكيلة الأساسية منذ بداية الموسم.

ويؤدي الوحدة تدريباته اليومية تحت إشراف بويتنويغ الذي تولى المهمة عقب إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وذلك استعداداً لعودة الدوري الذي يسعى من خلاله الوحدة إلى الظهور بصورة أفضل على صعيد الأداء والمستوى الفني، إلى جانب العودة إلى سباق المنافسة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصل متصدر المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز