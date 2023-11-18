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تاولانت سيفيري نجم بني ياس يقود ألبانيا لنهائيات «يورو 2024»

11/18/2023 9:25:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تألق نجما بني ياس، الدوليان الألباني تاولانت سيفيري والمالي يوسف نياكاتي مع منتخبي بلديهما خلال مشاركتيهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقاد جناح بني ياس، سيفيري منتخب ألبانيا للتأهل رسمياً إلى نهائيات يورو 2024 في ألمانيا وللمرة الثانية في تاريخها في إنجاز تاريخي، بعدما تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 25 أحرز زميله سوكول تشيكاليشي هدفاً في تعادل ألبانيا مع مولدوفا ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات، لتضمن ألبانيا التأهل بعد تصدر المجموعة، وتطيح ببولندا ونجمها ليفاندوفسكي خارج التأهل.

وواصل سيفيري تألقه مع منتخب ألبانيا وسجل هدفين، وصناعة أكثر من هدف، خلال مشواره مع بلاده في التصفيات المؤهلة للنهائيات الأوروبية.

كما تألق مهاجم السماوي يوسف نياكاتي في أول ظهور له مع منتخب بلاده، وأحرز هدفاً خلال فوز مالي على تشاد 3-1 في ختام الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ سجل نياكاتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد 7 دقائق من دخوله بديلاً في شوط المباراة الثاني.

ويعود الثنائي إلى بني ياس عقب ختام مشاركتيهما الدولية، حيث يلعب سيفيري مع ألبانيا مباراة غداً الاثنين أمام جزر الفاروه، فيما يلعب نياكاتي في مواجهة أفريقيا الوسطى.

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