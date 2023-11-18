الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب على البحر والجزر، مع احتمال تكوُّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:45، والمد الثاني عند الساعة 07:19، الجزر الأول عند الساعة 09:11، والجزر الثاني عند الساعة 23:43.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:49، والمد الثاني عند الساعة 02:40، والجزر الأول عند الساعة 08:01، والجزر الثاني عند الساعة 19:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 85 35

دبي 29 22 80 30

الشارقة 28 20 85 35

عجمان 29 23 85 35

أم القيوين 28 20 85 35

رأس الخيمة 29 20 85 30

الفجيرة 28 22 85 30

العـين 30 20 75 30

ليوا 30 20 85 35

الرويس 30 21 85 30

السلع 29 22 80 30

دلـمـا 28 23 75 35

طنب الكبرى 28 23 80 40

طنب الصغرى 28 23 80 40

أبو موسى 28 23 80 40.

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