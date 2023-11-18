مستشار ألمانيا يعتزم إنهاء توقف الاتصال بينه وبين الرئيس الروسي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يعتزم في مرحلة ما إنهاء توقف الاتصال بين وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستمر منذ عام.

وخلال حوار مع مواطنين في منطقة نوتيتال القريبة من مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال شولتس، اليوم: «سأتحدث معه»، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وفي الوقت نفسه، أوضح السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه لا يمكن السير وفقاً لشعار «سأذهب لأتناول القهوة مع فلان، وسنكون متفقين في النهاية»، وقال إن بوتين لا يُظْهِر في الوقت الراهن أنه مستعد «لقبول شيء ما، بطريقة أو بأخرى».

كانت آخر مرة تحدث فيها شولتس وبوتين هاتفيا في الثاني من ديسمبر الماضي. وكان المستشار الألماني صرح مراراً بأنه على استعداد من حيث المبدأ لإجراء مزيد من المحادثات، شريطة أن تبدو حركة واضحة في هذا الاتجاه من جانب بوتين.

يُذكر أن هذا الحوار مع المواطنين أقيم في دائرة شولتس الانتخابية، وحذر شولتس خلال الندوة من المبالغة في تأثير ألمانيا في العالم، واقتبس عبارة من المستشار الألماني الراحل هيلموت شميت (الذي حكم ألمانيا في الفترة بين 1974 و1982) وصف فيها ألمانيا بأنها «قوة متوسطة».

وقال شولتس: «ألمانيا قوة متوسطة، ومن الجيد ألَّا نعتبر أنفسنا أكبر مما نحن عليه فعلياً».

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