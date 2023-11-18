صقلية تختار دبي للترويج لمنتجاتها الغذائية عبر المنطقة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا نمواً كبيراً خلال الفترة الماضي، حيث تحتل إيطاليا المركز العاشر بين أكبر المصدرين إلى دولة الإمارات، وتحتل المرتبة الثانية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.

وحسب وكالة التجارة الإيطالية وISTAT، نمت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بنسبة 10.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي عام 2022 بلغ إجمالي صادرات إيطاليا إلى الإمارات 6.029 مليار يورو، بينما بلغ إجمالي واردات إيطاليا من الإمارات 2.046 مليار يورو في عام 2022.

وأكد لوكا سامارتينو نائب رئيس إقليم صقلية إن هناك علاقات قوية بين الإمارات وإيطاليا، مشيرا إلى أن معظم الواردات الإيطالية من الإمارات تتركز على النفط والمشتقات النفطية، وتتمثل أبرز الصادرات الإيطالية إلى الإمارات في الصناعات الغذائية والمجوهرات والأثاث والأجهزة الطبية والأزياء والسيارات.

وقال سامارتينو على هامش الحفل الكبير الذي أقامه إقليم صقلية الإيطالي، للإعلان عن تصنيف الإقليم «المنطقة الأوروبية للجاسترونوميا 2025»، تضمن الحفل إطلاق الشعار الخاص بالمناسبة، أن الإمارات باتت سوقًا عالمياً، وتعد الخيار الأول لإيطاليا في الاستيراد من الشرق الأوسط. وأوضح أن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يشهد نمواً متزايدًا وهناك فرص عديدة واعدة لزيادة التعاون الثنائي.

وأشار نائب رئيس إقليم صقلية، إلى أن صقلية تتميز بتربتها الغنية نتيجة عوامل عدة، من بينها ثورات البراكين المتكررة التي أضافت إلى التربة العديد من العناصر الطبيعية، الأمر الذي يفسر جودة منتجاتها الزراعية ومذاقها الفريد.

وأضاف سامارتينو أن صادرات صقلية تجاوزت 10 مليار يورو، حيث تتصدر أوروبا والولايات المتحدة أهم الأسواق المستوردة لها، ويأتي من بين أهم الصادرات زيت الزيتون والمعكرونة والحمضيات وأنواع العصير.



وتلقى المنتجات الطعام الإيطالية رواجاً متزايداً في المنطقة وتشهد دبي نشاطاً ملحوظاً في هذا المجال، من حيث عدد المطاعم والمقاهي التي تقدم أصناف الطعام الإيطالي، وعدد المختصين من الطهاة المختصين بهذا الطعام، ومن ثم تم اختيار دبي لتكون مركزا مهما لترويج الصادرات الغذائية عبر المنطقة.

وقال سامارتينو يتسم تراث الطهي الصقلي بالتنوع الاستثنائي والذي يمتد لأكثر من ألفي عام، وهو يحمل ثقافة تذوق الطعام وتأثير الحضارات المتعاقبة التي تركت بصماتها على تراث الإقليم، كما يتم الترويج لثقافة تذوق الطعام الصقلي بالتوازي مع حمية البحر الأبيض المتوسط كرمز لأهمية تقاليد الطهي وعمق ارتباطها برفاهية الأفراد والمجتمعات والبيئة، والاستدامة.

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