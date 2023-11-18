السيسي يؤكد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، موقف بلاده بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية ضخمة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وصرح المتحدث، في بيان نشره عبر موقع "فيسبوك"، بأن اللقاء "ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد الرئيس المصري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، ومستعرضاً الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب".

وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد، بحسب المتحدث.

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على "رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير".

وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية "يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة".

وذكر المتحدث أن اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وقد تم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز