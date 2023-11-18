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عادات خاطئة لا تفعلها قبل الخلود للنوم

11/18/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قبل الخلود للنوم، يمارس البعض عادات خاطئة، تمنعهم من الحصول على القسط الكافي من الراحة والنوم، ليصابوا بالأرق طوال الليل، ليسفر عن ذلك تقلبات مزاجية في صباح اليوم التالي.
عادات لا تفعلها قبل النوم
- تناول وجبة عشاء دسمة مرتفعة السعرات الحرارية، قبل النوم مباشرة، فهذا يسبب عسر هضم، وبسببه يصعب الحصول على النوم المريح.
- احتساء مشروبات الكافيين قبل النوم، فهذا يسبب الأرق، وبسبب هذه المشروبات يصعب الحصول على النوم الكافي، لذا، ينصح بأن يكون شرب الشاي أو القهوة وكافة مشروبات الكافيين في ساعات النهار فقط.
- الإكثار من شرب الماء وبكميات كبيرة قبل النوم، وهذا خطأ كبير، حيث يسبب إدرار للبول ويصعب الحصول على النوم لساعات طويلة متواصة، فالأفضل تقسيم كمية المياه في اليوم خلال ساعات اليوم كله، وليست قبل النوم فقط.
- الامتناع عن ممارسة أي نشاط رياضي طوال اليوم، فالرياضة من أكثر الممارسات التي تجعل الإنسان ينام نومًا عميقًا، وتحسن الحالة المزاجية، وتقلل من فرص الأرق.
- استخدام الهاتف المحمول قبل النوم مباشرة، وهذا خطأ، فأفضل حل هو الابتعاد عن الموبايل والتلفزيون قبل النوم بساعة تقريبًا.
- عدم مناقشة الأمور الحياتية قبل النوم، فيفضل قبل النوم تناول مشروب عشبي خفيف يساعدك على النعاس، مثل اليانسون.

الكونسلتو

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