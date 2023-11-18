عادات خاطئة لا تفعلها قبل الخلود للنوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قبل الخلود للنوم، يمارس البعض عادات خاطئة، تمنعهم من الحصول على القسط الكافي من الراحة والنوم، ليصابوا بالأرق طوال الليل، ليسفر عن ذلك تقلبات مزاجية في صباح اليوم التالي.
عادات لا تفعلها قبل النوم
- تناول وجبة عشاء دسمة مرتفعة السعرات الحرارية، قبل النوم مباشرة، فهذا يسبب عسر هضم، وبسببه يصعب الحصول على النوم المريح.
- احتساء مشروبات الكافيين قبل النوم، فهذا يسبب الأرق، وبسبب هذه المشروبات يصعب الحصول على النوم الكافي، لذا، ينصح بأن يكون شرب الشاي أو القهوة وكافة مشروبات الكافيين في ساعات النهار فقط.
- الإكثار من شرب الماء وبكميات كبيرة قبل النوم، وهذا خطأ كبير، حيث يسبب إدرار للبول ويصعب الحصول على النوم لساعات طويلة متواصة، فالأفضل تقسيم كمية المياه في اليوم خلال ساعات اليوم كله، وليست قبل النوم فقط.
- الامتناع عن ممارسة أي نشاط رياضي طوال اليوم، فالرياضة من أكثر الممارسات التي تجعل الإنسان ينام نومًا عميقًا، وتحسن الحالة المزاجية، وتقلل من فرص الأرق.
- استخدام الهاتف المحمول قبل النوم مباشرة، وهذا خطأ، فأفضل حل هو الابتعاد عن الموبايل والتلفزيون قبل النوم بساعة تقريبًا.
- عدم مناقشة الأمور الحياتية قبل النوم، فيفضل قبل النوم تناول مشروب عشبي خفيف يساعدك على النعاس، مثل اليانسون.
الكونسلتو
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