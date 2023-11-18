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حماس تتوعد إسرائيل بعد مجزرة الفاخورة

11/18/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليقا على قصف إسرائيل لمدرسة الفاخورة شمال غزة إنهم لن يرحلوا عن أرضهم.
وأضافت حركة حماس في بيان إنها ستحاسب إسرائيل على مجزرتها في الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر، على حد تعبيرها.




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