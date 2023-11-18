حماس تتوعد إسرائيل بعد مجزرة الفاخورة

حماس تتوعد إسرائيل بعد مجزرة الفاخورة
التاريخ
11/18/2023 9:15:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليقا على قصف إسرائيل لمدرسة الفاخورة شمال غزة إنهم لن يرحلوا عن أرضهم.
وأضافت حركة حماس في بيان إنها ستحاسب إسرائيل على مجزرتها في الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر، على حد تعبيرها.
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