طابع عمره مئات السنين يباع بالملايين في أمريكا- فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات طابع بريد أمريكي هو صاحب الرقم القياسي لأغلى طابع بريد يتم بيعه، بقيمة مليوني دولار.

بيع طابع "جيني مقلوب" الشهير في مزاد لرجل يبلغ من العمر 76 عامًا.

ويعود تاريخ الطابع إلى عام 1918، وكان سعره 24 سنتًا فقط، ولم يطبع منه سوى 100 نسخة فقط في ذلك الوقت.



يحتوي الطابع على صورة طائرة "Curtis JN-4" طُبعت بشكل مقلوب بالخطأ، لذا بيع فقط 100 نسخة منها للجمهور فقط، لكنها مرغوبة من جانب جامعي الطوابع في العالم.

العين الإخبارية