أردوغان: لتُفرِج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى لديها

أردوغان: لتُفرِج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى لديها
التاريخ
11/18/2023 9:15:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل أن تُفرِج عن الأسرى الفلسطينيين وإذا أفرجت عن حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني، فستبذل تركيا جهدها للإفراج عمن تحتجزهم حماس.
وقال أردوغان "نعيش في جغرافيا مهمة جداً، ولدينا ميراث حضاري مهم جداً، ومسؤوليات تاريخية وسياسية وديبلوماسية مهمة"، مضيفا أن تركيا تعيش في "حلقة من النار".
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