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أردوغان: لتُفرِج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى لديها

11/18/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل أن تُفرِج عن الأسرى الفلسطينيين وإذا أفرجت عن حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني، فستبذل تركيا جهدها للإفراج عمن تحتجزهم حماس.
وقال أردوغان "نعيش في جغرافيا مهمة جداً، ولدينا ميراث حضاري مهم جداً، ومسؤوليات تاريخية وسياسية وديبلوماسية مهمة"، مضيفا أن تركيا تعيش في "حلقة من النار".




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