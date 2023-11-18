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آيفون 16 سيتميز بتصميم حراري جديد

11/18/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في منشور حديث على منصة إكس، أوضح المُسرب كوسوتامي أن شركة آبل تعمل على نظام حراري من الغرافين لمجموعة آيفون 16، في حين ستحصل نماذج آيفون 16 برو على‌‌ أغلفة معدنية للبطارية لتقليل ارتفاع درجة الحرارة.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمشكلات ارتفاع درجة الحرارة التي تمت مواجهتها على نطاق واسع مع آيفون 15 برو، والتي عالجتها آبل من خلال تحديث البرنامج في وقت سابق من هذا العام.
يتمتع الغرافين بموصلية حرارية عالية، متفوقة على النحاس المستخدم حالياً في المبددات الحرارية لآيفون. وقد اهتمت شركة آبل بالغرافين لأغراض الإدارة الحرارية لبعض الوقت، حيث قدمت براءات اختراع تتعلق باستكشافها للمادة اللازمة لتبديد الحرارة في الأجهزة المحمولة. وكانت الشركة قد قامت سابقاً بنقل بطارية ساعة آبل من أغلفة الرقائق السوداء إلى أغلفة مصنوعة من المعدن، لذلك يبدو أن التغيير المماثل على جهاز آيفون معقول.

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