الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت الخارجية الروسية اليوم السبت بأنها استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في موسكو، وذلك على خلفية تصرفات حكومته حيال الممتلكات والأصول الروسية في أراضي التشيك.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "في 17 نوفمبر، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى روسيا إرجي تشيستيتسكي إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له على قرار الحكومة التشيكية الصادر في 15 نوفمبر بشأن إدراج الشركة الفيدرالية الحكومية الروسية لإدارة الأصول الروسية في الخارج، في القائمة الوطنية التشيكية للعقوبات، وتجميد أصول الشركة وحظر استخدام العقارات الفيدرالية الروسية الموجودة في أراضي جمهورية التشيك وإدارة شؤونها".
روسيا اليوم
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