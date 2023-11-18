-->

Saturday, 18 November 2023 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

11/18/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت الخارجية الروسية اليوم السبت بأنها استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في موسكو، وذلك على خلفية تصرفات حكومته حيال الممتلكات والأصول الروسية في أراضي التشيك.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "في 17 نوفمبر، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى روسيا إرجي تشيستيتسكي إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له على قرار الحكومة التشيكية الصادر في 15 نوفمبر بشأن إدراج الشركة الفيدرالية الحكومية الروسية لإدارة الأصول الروسية في الخارج، في القائمة الوطنية التشيكية للعقوبات، وتجميد أصول الشركة وحظر استخدام العقارات الفيدرالية الروسية الموجودة في أراضي جمهورية التشيك وإدارة شؤونها".

روسيا اليوم

MENAFN18112023000208011052ID1107450071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث