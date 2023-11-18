الصحة في غزة: 32 شهيدا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية

الصحة في غزة: 32 شهيدا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية
التاريخ
11/18/2023 9:15:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مسؤول في وزارة الصحة بغزة باستشهاد 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم جباليا.
أتى ذلك بالتزامن مع قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.
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