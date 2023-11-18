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الصحة في غزة: 32 شهيدا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية

11/18/2023 9:15:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مسؤول في وزارة الصحة بغزة باستشهاد 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم جباليا.


أتى ذلك بالتزامن مع قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.


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