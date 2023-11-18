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إيطاليا تقترب من اليورو باجتياح مقدونيا

11/18/2023 8:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق منتخب إيطاليا فوزا عريضا على ضيفه مقدونيا الشمالية (5-2)، الجمعة، على ملعب الأوليمبيكو في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وأحرز أهداف الآزوري كل من: ماتيو دارميان "17"، فيديريكو كييزا "41 و45+3"، جياكومو راسبادوري "81"، ستيفان الشعراوي "90+3".
في المقابل، سجل ياني أتاناسوف هدفي مقدونيا، في الدقيقتين 52 و74.
وقفز المنتخب الإيطالي بهذا الانتصار للمركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع أوكرانيا صاحبة المركز الثالث، لتصبح المباراة الأخيرة بينهما حاسمة في صراع التأهل، بينما تجمد رصيد مقدونيا عند 7 نقاط، في المركز الرابع.
وي الدقيقة 12 من مباراة اليوم، سجل راسبادوري هدفا بعد تمريرة من جورجينيو، انطلق على إثرها المهاجم منفردا بالمرمى، وسدد الكرة من فوق الحارس لحظة خروجه، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 17، نجح المنتخب الإيطالي في تسجيل هدف التقدم، عبر المدافع ماتيو دارميان الذي استغل ركنية متقنة من راسبادوري، وجهها بضربة رأسية في الشباك.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإيطاليا في الدقيقة 38، بعد ركنية قابلها جاتي برأسية، ضربت يد مدافع مقدونيا سيرافيموف.
ونفذ جورجينيو الركلة، التي تصدى لها الحارس ديميتريفسكي.
وبعد ثوانٍ، تمكن كييزا من تسجيل الهدف الثاني لإيطاليا بالدقيقة 42، بتسديدة مباشرة وصاروخية في الشباك.
وبإنهاء أكثر من رائع في الدقيقة 45+3، استطاع كييزا أن يضيف هدفه الشخصي الثاني، والثالث للآزوري، بعد انطلاقة وتصويبة ارتطمت بقدم المدافع، ومرت من فوق الحارس لداخل المرمى.
وفي الدقيقة 52، قلص المنتخب المقدوني النتيجة بتسجيل هدفه الأول، عبر البديل أتاناسوف الذي قابل كرة عرضية برأسية في المرمى الإيطالي.
وسجل المنتخب المقدوني الهدف الثاني عبر أتاناسوف أيضا، في الدقيقة 74، بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وأطلق تصويبة ارتطمت بمدافع إيطاليا أتشيربي، لتغير اتجاهها وتسكن شباك دوناروما.
وأجهز راسبادوري على آمال مقدونيا الشمالية في العودة، عندما عزز النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 81، بتسديدة أرضية زاحفة.
واختتم الشعراوي الحفل الإيطالي بهدف خامس، في الدقيقة 90+3، بتصويبة عقب تمريرة حاسمة من ديماركو.

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