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كفاراتسخيليا: ميسي فاجأني.. ولم أفهم ما يحدث

11/18/2023 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، عن كواليس اللقاء الذي جمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال كفاراتسخيليا، خلال تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "ميسي كان جالسًا على يميني، وأثناء الاستراحة، حذرونا بعدم النهوض أو التجول في الأنحاء، لهذا بقيت جالسًا".
وأضاف اللاعب الجورجي: "فجأة، نهض ميسي واتجه نحوي، ولم أفهم ما يحدث، لكنه رفع ذراعه وصافحني.. قدرت هذا الموقف بشدة، فهو شخص مذهل".
وفي سياق آخر، سُئل كفاراتسخيليا عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته، فوقع اختياره على زميله جيوفاني دي لورينزو، نظرًا لمواجهاتهما في ملعب التدريبات، مضيفًا: "لا أتمنى اللعب ضده أبدًا".
وتطرق اللاعب الشاب للحديث عن لفتة البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، الذي هنأه على هدفه الأول بعد صيام دام 6 أشهر، عبر تدوينة على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن ذلك، قال: "من الصعب إيجاد رجل مثل لياو في كرة القدم، فعندما غبت عن التهديف لفترة طويلة، وبعدها سجلت هدفا، كتب لتهنئتي وتمنى لي التوفيق، إنه إنسان استثنائي".

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