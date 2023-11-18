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مانشستر سيتي يخسر 4 لاعبين في توقف فيفا

11/18/2023 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن مانشستر سيتي تلقى ضربة موجعة جديدة بإصابة اللاعب ماتيو كوفاسيتش، ليرتفع عدد لاعبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات خلال فترة التوقف الدولي إلى 4 لاعبين.
وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يغيب لاعب خط وسط مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة متكررة في العضلة الأمامية.
وأضافت: "انسحب كوفاسيتش من مباراتي كرواتيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 أمام لاتفيا وأرمينيا، بعد يوم من مشاركته كبديل في تعادل السيتي 4-4 مع تشيلسي بداعي الإصابة وعدم قدرته على المشاركة في المباراتين".
وأشارت إلى أن مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش قال إن كوفاسيتش شعر بشد عضلي وبقي اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً بعد ذلك في مانشستر لإجراء فحص طبي.
وتابعت: "سبق أن تعرض كوفاسيتش للإصابة نفسها في وقت سابق من هذا الموسم، مما تسبب في غيابه عن ثلاث مباريات للسيتي على مدار أسبوعين في (أيلول) الماضي، ويتوقع النادي الإنجليزي معرفة المدى الكامل لإصابة كوفاسيتش الأخيرة الأسبوع المقبل".
وأكدت أن خسائر بطل إنجلترا وأوروبا تزايدت بسبب "توقف فيفا"، إذ شهد سيتي أيضًا انسحاب المدافع ناثان آكي وحارس المرمى إيدرسون ولاعب الوسط ماتيوس نونيس من منتخباتهم الدولية.
وقالت هولندا إن آكي لن ينضم إلى بقية تشكيلة المدرب رونالد كومان، بعد أن غاب اللاعب البالغ عمره 28 عاماً عن مباراة تشيلسي بسبب الإصابة، وانسحب إيدرسون بعد ذلك من تشكيلة البرازيل بسبب مشكلة في القدم، بينما قالت البرتغال إن نونيس أعلن أنه غير لائق سريرياً بعد الفحوص التي خضع لها وأنه لن يلعب أي دور في مباراتيها أمام ليختنشتاين وأيسلندا.
واختتمت: "لدى السيتي أيضاً كيفن دي بروين كغياب طويل الأمد، بعدما تعرض الدولي البلجيكي لإصابة في أوتار الركبة في اليوم الافتتاحي للموسم ضد بيرنلي وخضع لعملية جراحية لهذه المشكلة".

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