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لأول مرة.. مبابي يرد على توبيخ إنريكي

11/18/2023 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على توبيخ مدربه لويس إنريكي له، رغم تسجيل ثلاثية في شباك ريمس بالدوري الفرنسي.
تحدث مبابي عن الواقعة المثيرة للجدل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مباراة فرنسا ضد جبل طارق، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وقال كيليان: "بإمكانكم سؤال إنريكي، لماذا صرح بما قاله في هذا التوقيت.. لقد تعاملت مع الأمر بشكل جيد للغاية، فهو مدرب عظيم، ولديه الكثير ليعلمني إياه".
وأضاف: "منذ اليوم الأول أخبرت إنريكي، أنه لن يكون لديه أي مشكلة معي، لقد عملت بشكل جيد مع كل المدربين، وأنا لاعب متطلب مع نفسي، ويناسبني الحديث عما أحتاجه".
وعن الفارق بين إنريكي وديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أوضح قائد الديوك: "ديشامب يتأقلم مع المنافس، ما يعني أنني لاعب مختلف، ويمنحني الحرية الكاملة في الجهة اليسرى".
وستدرك الهداف التاريخي لسان جيرمان في ختام تصريحاته: "إنريكي يمنحني المزيد من التعليمات الخططية، وأنا أتأقلم مع كل هذه الأنماط، ومع المدربين الرائعين اللذين أملكهما، ومن مصلحتي الاستماع إليهما".

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