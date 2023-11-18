MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع انخفاض درجات حرارة الطقس، يتجه البعض إلى ارتداء الملابس الشتوية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا أو الشعور بالبرودة.



متى نرتدي الملابس الشتوية؟

عادًة ما يحدث الانتقال بين الفصول بشكل تدريجي، وهو الأمر نفسه الذي يجب أن ينطبق على تغيير الملابس من فصل لآخر تدريجيًا.

على حسب حرارة الطقس في موسم الخريف، يتم ارتداء الملابس المناسبة، بحيث يبدأ الشخص بارتداء قطعة قطن بكم فوق الملابس الداخلية، ثم يضيف قطعة بينهما بنصف كم، حتى يتم ارتداء الجاكيت مع بدء فصل الشتاء (في يوم 21 من شهر ديسمبر).



ويؤدي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فجأة إلى زيادة تعرق الجسم وفقدان الترطيب به والدخول في حالة من الجفاف الذي يصحبه بعض الأعراض المزعجة.



وفي هذه الحالة، يضطر الشخص إلى خلع الملابس الثقيلة للشعور بمزيد من الراحة والتهوية، ومع تقلب حرارة الجسم من الساخن للبارد، تزداد فرص التقاط العدوى والإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

ومن الممكن أيضًا أن يسبب ارتداء الملابس الشتوية رغم عدم انخفاض الحرارة بشكل كبير إلى مشكلات جلدية نتيجة التعرق الزائد، مثل الحكة والطفح الجلدي وظهور البثور الصغيرة.



ويجب العلم بأن الملابس في فترة النهار خلال فصل الشتاء ربما تختلف عن فترة الليل، ففي الغالب، لا تحتاج حرارة الطقس في النهار لارتداء جاكيت ثقيل كما هو الحال بالنسبة للحرارة في المساء.



ويفضل اختيار الملابس القطنية بدلاً من تلك التي تحتوي على ألياف صناعية وصوف وغيرها، حتى تسمح للجلد بالتنفس، ولا تسبب أي حساسية وتعرق زائد.



الجدير بالذكر أن عدد القطع التي يرتديها الأطفال خلال فصل الشتاء تختلف من طفل لآخر حسب عمره ووزنه طبقا لما يوصي به طبيب الأطفال المختص، مع الانتباه إلى عدم ارتداء الصغار أكثر من 3 طبقات من الملابس.

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