جنرال أوكراني متقاعد يتحدث عن اختلاس المليارات من ميزانية بلاده العسكرية

ووفقا له، بسبب نقص أموال الميزانية، لن يتمكن جميع الجنود الأوكرانيين من الحصول على المعدات اللازمة للعمليات القتالية الشتوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور فعاليتهم القتالية في ساحة المعركة بسبب البرد والرطوبة.

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