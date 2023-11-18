جنرال أوكراني متقاعد يتحدث عن اختلاس المليارات من ميزانية بلاده العسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال سيرغي كريفونوس، وهو جنرال متقاعد بالجيش الأوكراني على قناة "برياموي" التلفزيونية إنه تتم سرقة مليارات الهريفنيا من ميزانية البلاد العسكرية.
وشدد الجنرال المتقاعد، على أن هذه السرقات تؤثر بشكل كبير على جودة القوات المسلحة في البلاد.
وأضاف: "في لحظة معينة، لا يتم تزويد الكثير من العناصر بالأحذية، أو بالملابس الدافئة، أو القفازات، أو القبعات، وهذا سيؤدي إلى تراجع جودة عمل قواتنا".
ووفقا له، بسبب نقص أموال الميزانية، لن يتمكن جميع الجنود الأوكرانيين من الحصول على المعدات اللازمة للعمليات القتالية الشتوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور فعاليتهم القتالية في ساحة المعركة بسبب البرد والرطوبة.
روسيا اليوم
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