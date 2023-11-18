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جنرال أوكراني متقاعد يتحدث عن اختلاس المليارات من ميزانية بلاده العسكرية

11/18/2023 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال سيرغي كريفونوس، وهو جنرال متقاعد بالجيش الأوكراني على قناة "برياموي" التلفزيونية إنه تتم سرقة مليارات الهريفنيا من ميزانية البلاد العسكرية.
وشدد الجنرال المتقاعد، على أن هذه السرقات تؤثر بشكل كبير على جودة القوات المسلحة في البلاد.
وأضاف: "في لحظة معينة، لا يتم تزويد الكثير من العناصر بالأحذية، أو بالملابس الدافئة، أو القفازات، أو القبعات، وهذا سيؤدي إلى تراجع جودة عمل قواتنا".

ووفقا له، بسبب نقص أموال الميزانية، لن يتمكن جميع الجنود الأوكرانيين من الحصول على المعدات اللازمة للعمليات القتالية الشتوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور فعاليتهم القتالية في ساحة المعركة بسبب البرد والرطوبة.

روسيا اليوم

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