صحفي فلسطيني : نحو 200 شهيد بمجزرة مدرسة الفاخورة

واستهدف الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة بعد استهداف مدرسة الفلاح التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحي الزيتون في مدينة غزة صباح اليوم .

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