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صحفي فلسطيني : نحو 200 شهيد بمجزرة مدرسة الفاخورة

11/18/2023 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الصحفي الفلسطيني عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 استشهدوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.


واستهدف الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة بعد استهداف مدرسة الفلاح التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحي الزيتون في مدينة غزة صباح اليوم .


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