قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات لبنانية متاخمة للشريط الحدودي

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات لبنانية متاخمة للشريط الحدودي
التاريخ
11/18/2023 8:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اطراف بلدات الجبين، وطيرحرفا، وشيحين، جنوب لبنان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت راس الناقورة، وأخرى على اطراف بلدة عيتا الشعب ومحيط بلدة طيرحرفا.
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