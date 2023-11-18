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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات لبنانية متاخمة للشريط الحدودي

11/18/2023 8:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اطراف بلدات الجبين، وطيرحرفا، وشيحين، جنوب لبنان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت راس الناقورة، وأخرى على اطراف بلدة عيتا الشعب ومحيط بلدة طيرحرفا.




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