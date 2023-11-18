القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام اليوم السبت انها قصفت تحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق خانيونس بقذائف الهاون
كما اعلنت انها قصفت موقع "مارس" العسكري و كيبوتس "نيريم" برشقات صاروخية .
وكانت قد أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.
MENAFN18112023000208011052ID1107450018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.