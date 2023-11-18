-->

Saturday, 18 November 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

11/18/2023 8:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم السبت انها قصفت تحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق خانيونس بقذائف الهاون

كما اعلنت انها قصفت موقع "مارس" العسكري و كيبوتس "نيريم" برشقات صاروخية .

وكانت قد أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

MENAFN18112023000208011052ID1107450018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث