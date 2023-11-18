الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل لإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل لإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين
التاريخ
11/18/2023 8:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني.
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