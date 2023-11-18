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الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل لإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين

11/18/2023 8:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني.




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