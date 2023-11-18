احذرها.. أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب في عمل الكلى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الكلى تقوم بدور حيوي في تصفية النفايات من الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما أنها تقوم بإفراز الهرمونات التي تلعب دورًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحافظ على حالة صحية جيدة للعظام، بالإضافة إلى تنظيم ضغط الدم.أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب في عمل الكلى



1. عين الجمل

المكسرات تحتوي على معادن تُدعى الأوكسالات، وهي تسهم في تكوين حصى الكلى، لذا يُنصح لأولئك الذين يعانون من حصوات الكلى تجنب تناول جميع أنواع المكسرات.

بينما يمكن للأصحاء تناولها بكميات معتدلة، ولكن ينصح الأطباء أيضا بضرورة الاعتدال في تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات.



2. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، والذي يمكن أن يؤثر على توازن السوائل في الكلى، ويفضل أن يكون تناول الأفوكادو معتدلاً لمن لا يعانون من مشاكل في الكلى.



3. الكافيين

يعد الكافيين مدرًا خفيفًا للبول واستهلاكه بكميات كبيرة على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر تفاقم أمراض الكلى المزمنة وحصى الكلى، لذا يجب تناول الكافيين بحذر واعتدال.



4. منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على كميات كبيرة من الكالسيوم، ويُنصح لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى بتقليل تناولهم لمنتجات الألبان، لأنها تتسبب في زيادة مستوى الكالسيوم في البول، وبالتالي الإصابة بحصى الكلى.

5. الملح

الصوديوم يعمل مع البوتاسيوم في الحفاظ على توازن السوائل في الكلى، وتناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم ويسبب مشاكل في الكلى، نظرًا لأن الكلى في هذه الحالة تحاول الاحتفاظ بالمياه من أجل تخفيف الملح في مجرى الدم.



6. اللحوم

تحتوي اللحوم على كميات كبيرة من البروتين، وتناول الكثير منه يمكن أن يكون صعبًا على الكلى.

وإذا تناول الشخص كميات زائدة من اللحوم، فإنه يعرض نفسه لخطر الإصابة بأمراض الكلى.



7. المحليات الاصطناعية

بعض الأشخاص يعانون من زيادة في وظائف الكلى بعد تناول محليات اصطناعية، نظرًا لأنها ينتج عنها انخفاض في وظائف الكلى ولذا يفضل تجنبها أو استخدام بدائل طبيعية.

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