واشنطن بوست: اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى إلى أكثر من تدمير حماس

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعربت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن القلق من تنامي تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف بعد هجوم السابع من الشهر الماضي، وما خلّفه من تعالي الأصوات اليمينية لسحق "حماس"، والذهاب أكثر من ذلك إلى ترحيل وإبادة أهل غزة بشكل كامل.

وقالت الصحيفة إنه "ليس من قبيل المصادفة أن يخشى عدد لا يُحصى من منتقدي السياسة الإسرائيلية أن تقوم الدولة بتنظيم حملة تطهير عرقي بحكم الأمر الواقع. إذ إن غالبية سكان غزة نازحون بالفعل، ولا توجد أي ضمانات بأنهم قد يعودون إلى ديارهم بعد توقف القتال".

واستشهدت الصحيفة بتصريحات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي اقترح "القضاء على كلّ من يتعاطف مع حماس". وتلك الخاصة بأميهاي إلياهو، الشريك اليميني المتطرف في الائتلاف لنتنياهو ووزير التراث الإسرائيلي، الذي قال: "إن إسقاط قنبلة نووية على غزة قد يكون خيارًا". وكذلك الدعوة التي أطلقها وزير الإعلام الإسرائيلي جاليت ديستل عطبريان، لمحو "غزة بأكملها من على وجه الأرض"، ودفع الفلسطينيين إلى المنفى في مصر.

ويضاف إلى ذلك وجهة النظر المتطرفة لوزير المالية الحالي، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال هذا الأسبوع إن "إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على قبول كيان فلسطيني مستقل في غزة"، ودعا إلى الهجرة الطوعية لشعبها إلى دول أخرى في العالم.

وبالرغم من أن الأولوية المعلنة للساسة ومسؤولي الأمن الإسرائيليين في الوقت الحاضر هي سحق "حماس"، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين في مخابئها في غزة، إلا أن ما سيحدث لاحقًا من المرجّح أن يصبح مصدرًا للنقاش وأكثر إثارة للجدل.

ويبدو أن الحساب، بحسب الصحيفة أيضًا، وشيك أكثر من ذي قبل، حيث لم تكتفِ القوات الإسرائيلية بإضعاف قدرة "حماس" العسكرية بشدّة في الأسابيع الأخيرة فحسب، بل دمّرت أيضًا قسمًا كبيرًا في غزة من مؤسسات مدنية، ومرافق خدماتية وصحية، بطريقة ستصعب معها العودة للحياة في المناطق المدمرة لفترات طويلة من الزمن.

واختتمت الصحيفة بالقول، إن هناك خوفًا حقيقيًا من أفكار اليمين المتطرف، وإن السنوات الخمسين الماضية، أظهرت أهمية أخذ هلوسة أي مستوطن على محمل الجد، وأن يتم التعامل معها كخطة عمل من قبل الحكومة المقبلة، إن لم تكن الحكومة الحالية. وعندما تُبنى الهلوسة على خطط علنية للدمار الشامل والطرد الجماعي، فإن الحروب هي الأرضية الأنسب لتحقيقها، بحسب أميرة هاس، الكاتبة في صحيفة هآرتس.



