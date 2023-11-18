اختلاف دينارين على سعر ليرة الذهب في الاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر ليرة الذهب اليوم السبت في الاردن بمقدار دينارين لتصل ( الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 327 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 287 ديناراً ) ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
واشار ديب ان سعر الاونصة وصل اليوم لـ 1981دولارا في التداولات العالمية
فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم 40 قرشا حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 40.2 للبيع للمواطنين مقابل 38.5 للشراء منهم
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