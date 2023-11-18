مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يلتقي وزير الدولة الأعلى للدفاع بجمهورية سنغافورة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، زكي محمد وزير الدولة الأعلى للدفاع بجمهورية سنغافورة، في زيارته إلى مملكة البحرين لحضور فعاليات مؤتمر حوار المنامة – (IISS – 2023). حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
وقد أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين مع جمهورية سنغافورة الصديقة، مشيداً سموه بمسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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