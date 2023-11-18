مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يلتقي وزير الدولة الأعلى للدفاع بجمهورية سنغافورة

وقد أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين مع جمهورية سنغافورة الصديقة، مشيداً سموه بمسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.