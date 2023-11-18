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مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يلتقي وزير الدولة الأعلى للدفاع بجمهورية سنغافورة

11/18/2023 8:05:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، زكي محمد وزير الدولة الأعلى للدفاع بجمهورية سنغافورة، في زيارته إلى مملكة البحرين لحضور فعاليات مؤتمر حوار المنامة – (IISS – 2023). حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

وقد أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين مع جمهورية سنغافورة الصديقة، مشيداً سموه بمسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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