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مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل مستشار الأمن القومي السابق بالمملكة المتحدة

11/18/2023 8:05:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، اللورد مارك سيدويل (Mark sedwill) مستشار الأمن القومي السابق بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة – (IISS – 2023).

حيث بحث سموه مع اللورد مارك سيدويل خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، كما ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وقد أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيداً سموه بمسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

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