مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل مستشار الأمن القومي السابق بالمملكة المتحدة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، اللورد مارك سيدويل (Mark sedwill) مستشار الأمن القومي السابق بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة – (IISS – 2023).
حيث بحث سموه مع اللورد مارك سيدويل خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، كما ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وقد أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيداً سموه بمسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.
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