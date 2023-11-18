الوصل يؤكد جاهزيته للقاء الجزيرة بفوز ودي على الإمارات

أكد الوصل جاهزيته لاستئناف مشواره في دوري أدنوك للمحترفين عندما يحل السبت المقبل ضيفاً على الجزيرة في الجولة الثامنة للمسابقة، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق الإمارات 2-1، في تجربة ودية جرت على ملعب استاد زعبيل دبي، وقدم فيه «الفهود» مستوى جيداً على الرغم من غياب لاعبيه الدوليين.

ونجح الوصل بعدما تأخر بنتيجة التجربة الودية بهدف وحيد في الشوط الأول، في تحويل الخسارة إلى فوز في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق أداما ديالو ونيكولاس خمينيز، ليحقق فوزاً معنوياً مهماً قبل مواجهة الجزيرة المهمة، والتي يسعى «الإمبراطور» للفوز بها للحفاظ على صدارته الحالية لجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي بالمركز الثاني، ونقطتين عن العين في المركز الثالث.

صدارة

ويتميز الوصل هجومياً هذا الموسم، بتصدره المشهد التهديفي بتسجيل 19 هدفاً بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري، ليكون الأقوى هجوماً، وينفرد مع شباب الأهلي بعدم الخسارة حتى الآن في المسابقة، وحل الوصل في المركز الثاني في قائمة الأكثر تسجيلاً في الشوط الأول، بإحراز لاعبيه 10 أهداف، وبفارق هدفين عن العين في الصدارة، وهدف عن الشارقة في المركز الثالث، وهدفين عن شباب الأهلي بالمركز الرابع، و3 أهداف عن اتحاد كلباء في المركز الخامس، فيما تساوى الوصل مع شباب الأهلي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تهديفاً في الشوط الثاني، وبفارق هدف عن الجزيرة متصدر القائمة، وبفارق هدف عن الشارقة والإمارات في المركز الثالث.

تسجيل

وأحرز الوصل في 7 مباريات بالدوري، 19 هدفاً، ويتصدر الأندية الأكثر تسجيلاً من منطقة الجزاء، بإحرازه 17 هدفاً، وبفارق هدف عن العين في المركز الثاني، و4 أهداف عن الشارقة بالمركز الثالث، و6 أهداف عن الجزيرة وشباب الأهلي في المركزين الرابع، وحل ثانياً في قائمة تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء، بتسجيل هدفين متساوياً مع الشارقة والإمارات والنصر والعين، وبفارق هدفين عن المتصدر شباب الأهلي، ويتشارك مع شباب الأهلي والشارقة وبني ياس، صدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف بكرات رأسية برصيد 4 أهداف لكل منها، وبفارق هدف عن الوحدة في المركز الثاني.

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