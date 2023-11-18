شرطة الشارقة تحذر من الممارسات السلبية الخطيرة لمرتادي المناطق الصحراوية



أعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن أسفها بحادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة في منطقة الفاية بالشارقة، وما نتج عنه بوفاة شخص من الجنسية الآسيوية وإصابة آخر، وذلك أثناء ممارستهم هواية "صعود الكثبان الرملية" على تل رملي في المنطقة الوسطى.



وفي هذا الجانب قال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي -القائد العام لشرطة الشارقة-: "يرتاد الكثير من الجمهور المناطق الصحراوية خلال العطل للاستمتاع في الأجواء الماطرة، ومن بينهم الشباب، هواة ركوب التلال الرملية، ممن يقومون بالممارسات الخاطئة في هذه المناطق؛ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ووجه اللواء الشامسي رسالة إلى مرتادي تلك المناطق من هواة ركوب الدراجات النارية والمركبات رباعية الدفع، بأن المناطق الصحراوية تُعَدُّ أماكن تقصدها العائلات مع أطفالهم لقضاء أوقات ممتعة خلال موسم الشتاء، بعيداً عن صخب المدن وازدحامها ومن حق الجميع أن يستمع بما تحمله الإمارة من تنوع بيئي وسياحي فريد وجاذب، منوهاً بأن شعور الأمان والسلامة هي مسؤولية مشتركة ويجب على الجميع الالتزام بالأنظمة الأمنية التي قد تؤدي مخالفتها إلى حدوث فواجع تحول المشاعر من السعادة والاستجمام إلى مشاعر الحزن والفقدان.

وناشدت شرطة الشارقة أفراد المجتمع من مرتادي المناطق الصحراوية وهواة استعراض ركوب الرمال في المناطق الصحراوية الالتزام بالقوانين والإرشادات الأمنية، محذرة من القيام ببعض الممارسات السلبية الخطيرة؛ التي تشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين من مرتادي تلك المناطق، راجين السلامة للجميع.

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