يد الشارقة يفوز على القادسية الكويتي في افتتاح آسيوية الأندية

دشن فريق كرة اليد بنادي الشارقة مشواره في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري بفوز مهم على فريق القادسية الكويتي، مستضيف البطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية بنتيجة (30-28) في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، على صالة نادي القادسية بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في افتتاح المسابقة التي تستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة 12 نادياً.

ومن المقرر أن يواجه الشارقة نظيره الجيش العراقي، اليوم، في تمام التاسعة بتوقيت الإمارات، ثم ساي الهندي، يليه شباب صيدا، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة العربي القطري.

مباراة سريعة

شهدت مجريات المباراة ندية كبيرة بين الفريقين في شوطها الأول، حيث لم يستطع أي منهما فرض سيطرته، وظل التقدم بفارق هدف لصالح القادسية حتى الدقيقة 24 عندما تمكن الشارقة من معادلة النتيجة ثم التفوق (13-12)، ليختتم الشوط لصالح الشارقة بنتيجة (16-15).

وفي الشوط الثاني، فرض الشارقة أسلوبه على صاحب الأرض والجمهور، موسعاً الفارق إلى 5 أهداف في الثلث الأول من الشوط، ومحافظاً على تقدمه بفارق 3 أهداف معظم أوقات الشوط الثاني.

ويوجد فريق الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من القادسية الكويتي، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، وساي الهندي، بينما تضم المجموعة الأولى كلاً من النجمة البحريني، والكويت الكويتي، والغرافة القطري، والخليج السعودي، والصلاح الفلسطيني، وجولدن إيجل الهندي.

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