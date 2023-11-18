إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة بشمال غزة وتوقع 200 قتيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتكب الطيران الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصفه مدرسة الفاخورة شمال غزة، ما أدى إلى مقتل 200 فلسطيني
في حصيلة أولية على الأقل وفق مصادر صحفية.
وأفادت تقارير إعلامية، السبت، بوقوع فاجعة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.
وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة".
وأوضحت، على حسابها بتطبيق التواصل الفوري "تلغرام"، أن الجيش الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة.
كما ذكر تلفزيون فلسطين أ "الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة" وفق سكاي نيوز.
ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية عشرات الجثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء.
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