إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة بشمال غزة وتوقع 200 قتيل

ارتكب الطيران الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصفه مدرسة الفاخورة شمال غزة، ما أدى إلى مقتل 200 فلسطيني

في حصيلة أولية على الأقل وفق مصادر صحفية.

وأفادت تقارير إعلامية، السبت، بوقوع فاجعة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.

وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة".

وأوضحت، على حسابها بتطبيق التواصل الفوري "تلغرام"، أن الجيش الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة.

كما ذكر تلفزيون فلسطين أ "الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة" وفق سكاي نيوز.



ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية عشرات الجثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء.





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