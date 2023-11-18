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منصور بن زايد مهنئاً باليوم الوطني لسلطنة عمان: نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز

11/18/2023 8:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،
جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني لسلطنة عمان ..

وقال سموه: نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز وندعو الله تعالى أن يديم عز السلطنة ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة.

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