منصور بن زايد مهنئاً باليوم الوطني لسلطنة عمان: نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،
جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني لسلطنة عمان ..
وقال سموه: نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز وندعو الله تعالى أن يديم عز السلطنة ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN18112023000110011019ID1107449980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.