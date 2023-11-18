بوريل يقترح تولي السلطة إدارة غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
وصرح بوريل خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" السبت بأن "حماس (حركة المقاومة الإسلامية) لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".
وتابع "إذن، من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع أكدت حركة حماس مرارا أن غزة لن يحكمها إلا أهلها، فيما قال رئيس وزراء الكيان المختل عقليا بنيامين نتنياهو -والذي توعد بالقضاء على الحركة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن الكيان لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة في غزة بعد الحرب، وفق تعبيره.
وقد أشارت تقارير صحفية أميركية إلى خلاف متصاعد بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة المختل نتنياهو بشأن خطط الحرب على غزة وتصوراتهما لمستقبل القطاع على افتراض إنهاء سيطرة حركة حماس عليه.
وطلب الجانب الأميركي توضيحا من الكيان عقب حديث نتنياهو عن السيطرة الأمنية على غزة، في ظل تأكيدات المسؤولين الأميركيين -وعلى رأسهم بايدن- أن "من الخطأ إعادة احتلال القطاع".
وأفادت هيئة البث العبريو بأن الجانبين ناقشا الأربعاء الماضي مقترحا بنشر قوة دولية في غزة.
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