بوريل يقترح تولي السلطة إدارة غزة بعد الحرب

MENAFN - Khaberni) خبرني- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

وصرح بوريل خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" السبت بأن "حماس (حركة المقاومة الإسلامية) لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".

وتابع "إذن، من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع أكدت حركة حماس مرارا أن غزة لن يحكمها إلا أهلها، فيما قال رئيس وزراء الكيان المختل عقليا بنيامين نتنياهو -والذي توعد بالقضاء على الحركة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن الكيان لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة في غزة بعد الحرب، وفق تعبيره.

وقد أشارت تقارير صحفية أميركية إلى خلاف متصاعد بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة المختل نتنياهو بشأن خطط الحرب على غزة وتصوراتهما لمستقبل القطاع على افتراض إنهاء سيطرة حركة حماس عليه.

وطلب الجانب الأميركي توضيحا من الكيان عقب حديث نتنياهو عن السيطرة الأمنية على غزة، في ظل تأكيدات المسؤولين الأميركيين -وعلى رأسهم بايدن- أن "من الخطأ إعادة احتلال القطاع".

وأفادت هيئة البث العبريو بأن الجانبين ناقشا الأربعاء الماضي مقترحا بنشر قوة دولية في غزة.