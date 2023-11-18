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آفة المخدرات وأخطارها.. محاضرة للسلم المجتمعي في الشرق الأوسط

11/18/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ركزت محاضرة قدّمها مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام، في حرم جامعة الشرق الأوسط، على التأثير الممتد لتعاطي المخدرات على سلامة وأمن المنظومة المجتمعية؛ إذ إن المجتمع المسالم والنقي يوفر بيئة مواتية لتعزيز الصحة البدنية والعقلية، والعكس بالعكس، حيث يؤدي تعاطي المخدرات إلى تدهور الصحة العامة، وزيادة معدلات الإدمان، وتفاقم اضطرابات الصحة العقلية.


المحاضرة تعد امتدادًا لسلسلة المحاضرات التي تقدمها مديرية الأمن العام من خلال إداراتها ووحداتها، في تجسيدٍ واضح وصريح من الجامعة بأن مؤسسات الدولة الأردنية كافة تعد مثالًا يحتذى بها في رسم علاقةٍ نوعية لا مثيل لها.


وركزت المحاضرة التي أدارها عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور ياسين القضاة، وقدمها النقيب عمّار الرواجيح على مفهوم السلم الذي يُستمد من السلام، أي غياب الصراع، والعدالة، والمساواة، واحترام التنوع، وأنه لبناء مجتمع نقي وسلمي، يجب معالجة الأسباب الجذرية للخلاف، وتعزيز بيئة يشعر فيها كل فرد بالتقدير، والاستماع، والاندماج.


وأكدت المحاضرة أن مقومات المجتمع الصالح، والمتعافي، والقويم هو الذي تحرر من الفساد، والتمييز، والسلبية، ما ساهم في ظهور حالة من النقاء الشامل الذي يمتد حتى الأبعاد البيئية، والاجتماعية، والفردية، ليكون السلام الداخلي كالمنبه الذي يعد أساسًا للطمأنينة.


وجاء في الجلسة الثانية التي قدمها النقيب سلامه العوران، أن الركيزة الأولى للتخلص من الزعزعة التي تتسبب بها المخدرات تكمن في التعليم، فالمعرفة هي ترياق فعّال للجهل، ومن خلال البرامج التعليمية الشاملة، يمكن فهم التأثير العميق لتعاطي المخدرات على حياة الأفراد والأسر ونسيج المجتمع، وأنه لا بد من سن التشريعات الوقائية والتأهيلية، عوضًا عن التدابير العقابية.

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