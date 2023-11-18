أسعار النفط تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) قفزت أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة يوم الجمعة الماضي، منتعشة من أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد قيام المستثمرين بعمليات جني الأرباح، في حين دعمت العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية الأسعار. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.19 دولارا، أي حوالي 4.1 بالمئة، لتغلق عند 80.61 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.99 دولارا، أو 4.1 بالمئة، ليصل إلى 75.89 دولارا. وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على الشركات البحرية والسفن التي تنقل النفط الروسي المباع بأكثر من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع. ومع ذلك، أنهى كلا الخامين الأسبوع على انخفاض بلغ أكثر من 1 بالمئة، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرًا في الغالب بارتفاع حجم مخزونات الخام الأمريكية، واستمرار ارتفاع الإنتاج بشكل قياسي، فيما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة في الصين وتباطؤ النمو الصناعي على الأسعار أيضا. ومن ناحية أخرى قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات النفط ارتفع هذا الأسبوع بمقدار ست حفارات، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير، علما بأن منتجو النفط الأمريكيون قد خفضوا عدد منصات الحفر منذ ما يقرب من عام بسبب ضعف الأسعار. وفي سياق منفصل، ستجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقرر ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية على إمدادات النفط.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ظلت ثابتة وسط ارتفاع المخزونات وضعف الطلب
لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر هذا الأسبوع، وسط ارتفاع مستويات المخزون في دول شرق آسيا مما أدى إلى إبقاء الطلب من المنطقة ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16.70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقابل 16.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وقال محللون إن الطلب من قبل المستخدمين في شمال شرق آسيا ظل ضعيفا إلى حد كبير، حيث أشار المتعاملون في الأسواق إلى استمرار ارتفاع حجم المخزونات، خصوصاً في كوريا الجنوبية واليابان. وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض درجات الحرارة خاصة في طوكيو في الأسابيع المقبلة إلا أنها لم تفعل الكثير لتحفيز نشاط يذكر في السوق الفورية من قبل المشترين اليابانيين، في حين من المتوقع أن تشهد "سيول" درجات حرارة أعلى من المتوسط حتى نهاية العام، مما يشير إلى أن ارتفاع الطلب على التدفئة سيبقى في حدوده الدنيا. ومن ناحية أخرى ظلت أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبية تتمتع بإمدادات جيدة، حيث لا تزال مستويات تخزين الغاز تتجاوز مستوى 99 بالمئة، على الرغم من عمليات السحب التي شهدتها العديد من البلدان الاوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 3 بالمئة لتصل يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب معدلات الإنتاج القياسي الذي من شأنه أن يتيح تخزين الغاز حتى أواخر شهر نوفمبر الجاري. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض سعر الغاز بنحو 2 بالمئة بعد تراجعه بنحو 14 بالمئة الأسبوع السابق.
إعداد: مؤسسة العطية.
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