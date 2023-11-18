وزيرة الصحة الفلسطينية: تم إخلاء مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة

إن القوات الإسرائيلية قامت بدفن قتلى مستشفى الشفاء في مكان مجهول.

وأشارت إلى أن إسرائيل أخلت مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح .

وأضافت إن مستشفى الشفاء في غزة أصبح ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وتابعت:

34 من الأطفال الخدج لا يزالون في مستشفى الشفاء مع 5 من الكوادر الطبية و126 مريضا.

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