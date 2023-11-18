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وزيرة الصحة الفلسطينية: تم إخلاء مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح

11/18/2023 7:22:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة
إن القوات الإسرائيلية قامت بدفن قتلى مستشفى الشفاء في مكان مجهول.

وأشارت إلى أن إسرائيل أخلت مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح .

وأضافت إن مستشفى الشفاء في غزة أصبح ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وتابعت:
34 من الأطفال الخدج لا يزالون في مستشفى الشفاء مع 5 من الكوادر الطبية و126 مريضا.

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