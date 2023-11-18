وزيرة الصحة الفلسطينية: تم إخلاء مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة
إن القوات الإسرائيلية قامت بدفن قتلى مستشفى الشفاء في مكان مجهول.
وأشارت إلى أن إسرائيل أخلت مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح .
وأضافت إن مستشفى الشفاء في غزة أصبح ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي.
وتابعت:
34 من الأطفال الخدج لا يزالون في مستشفى الشفاء مع 5 من الكوادر الطبية و126 مريضا.
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