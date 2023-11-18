الأسترالي ديوك يتوقع مباراة مشحونة بالعواطف أمام فلسطين

يتوقع ميتشل ديوك مهاجم أستراليا أن يشكل منتخب فلسطين المتحمس للغاية عقبة كبيرة أمام سعي فريقه لتحقيق انتصارين متتاليين في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 عندما يلتقي المنتخبان الثلاثاء المقبل في الكويت.

وستقام المباراة، التي كان من المفترض أن يستضيفها المنتخب الفلسطيني، في استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة.

ويتطلع الفريق الفلسطيني بقيادة المدرب مكرم دبوب إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في المباراة الافتتاحية أمام لبنان يوم الخميس الماضي.

وقال ديوك "ستكون مباراة مشحونة بالعواطف - سيكونون في قمة الاستعداد لها".

وأحرز ديوك هدفين في فوز أستراليا على بنجلاديش 7-صفر في ملبورن في المباراة الأولى للمنتخب بالجولة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية.

وأضاف المهاجم الأسترالي "ستكون التحديات كبيرة. ستكون مباراة صعبة بدنيا وسيكون الضغط فيها كبيرا. يتعين علينا الاستعداد لها ذهنيا وبدنيا، وأعلم أننا سنفعل ذلك".

وأشار ديوك إلى ضرورة عدم "الانشغال بأي شيء والحفاظ على الهدوء والتماسك في وجه أي محاولة للتشتيت وأن ينصب التركيز على المهمة الحالية" للفريق.

وغادر فريق المدرب جراهام أرنولد ملبورن متوجها إلى الكويت اليوم السبت. ويستعد لمواجهة جمهور منحاز رغم إقامة المباراة على أرض محايدة في ظل توقع حضور العديد من المغتربين الفلسطينيين لدعم فريقهم.

وقال قلب الدفاع هاري سوتار إنه وزملاءه سيركزون فقط على المباراة رغم ما يحدث في إسرائيل وغزة.

وأضاف لاعب ليستر سيتي الإنجليزي "نعرف ما يحدث، إنه أمر مروع للطرفين.

"لن أقف هنا وأقدم وجهة نظر سياسية. كل ما يمكنني قوله هو أننا سنركز فقط على المباراة ولا شيء آخر... نعلم أنهم سيكونون في قمة الاستعداد لها وسيلعبون من أجل ما هو أكبر من مجرد كرة القدم".

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